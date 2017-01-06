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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14376

В Шостке сбили 16-летнюю девушку

Работники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП, случившегося на одной из центральных улиц Шостки - под колеса легковушки попала 16-летняя девушка.

Событие произошло днем на одной из центральных улиц города. Девятнадцатилетний водитель, недавно получивший водительское удостоверение, совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Вызванная «скорая» доставила несовершеннолетнюю в Шосткинскую центральную районную больницу с травмой головы и многочисленными ушибами тела.

По предварительным данным водитель легковушки был трезв.

По данному факту проводится соответствующая проверка обстоятельств и причин ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В том случае, если вина водителя будет доказана, ему, в соответствии с санкцией данной статьи, грозит наказание в виде немалого штрафа, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Шостка
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