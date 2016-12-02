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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19369

На Сумщине 15 грузовиков сбросили львовский мусор

На территории Сумской области тайно разгрузились не два, а 15 грузовиков с львовским мусором.

Об этом во время брифинга в областной прокуратуре сообщил начальник управления надзорного органа Олег Ткаленко.

«На территории Сумщины без разрешения разгрузились не два, а 15 грузовиков со львовскими номерами, наполненных мусором. В рамках открытого по данному факту уголовного производства уже проведены обыски в офисе одной из львовских структур», - отметил прокурор.

Где именно и кто к этому причастен, он не сообщил, ссылаясь на тайну следствия, пообещав подробно рассказать о результатах следствия, когда дело будет передано в суд.

Право Львовский мусор
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