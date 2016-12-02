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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42237

Сумским семьям с детьми перечислили госпомощь

Сегодня, 24 января, произошло перечисление государственной социальной помощи семьям с детьми.

24 января была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за январь 2017 года (дополнительное начисление).

Средства можно получить в учреждениях банков уже завтра, 25 января.

Общество Соцпомощь
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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