Сумским семьям с детьми перечислили госпомощь Сегодня, 24 января, произошло перечисление государственной социальной помощи семьям с детьми.

24 января была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за январь 2017 года (дополнительное начисление).

Средства можно получить в учреждениях банков уже завтра, 25 января.