Сумским семьям с детьми перечислили госпомощь

24 января была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за январь 2017 года (дополнительное начисление).
Средства можно получить в учреждениях банков уже завтра, 25 января.
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