Повышение минималки пока не влияет на субсидии и соцпособия сумчан

«Увеличение заработной платы не повлияет на начисленные субсидии. Ведь фактически повышение произошло с 1 января этого года. Соответственно, влияние на назначение субсидий по действующим нормам, возможно только после того, как закончится 2017 год», - подчеркнула Людмила Мусияка.
Отдельно она отметила, что в случае пересмотра Кабмином норм расчета (например, доходы), повышение заработной платы может повлиять на ту субсидию, которая будет назначаться или перечисляться с 1 мая 2017 года.
Рост минимальной зарплаты приведет к росту общего уровня доходов наших граждан. Чем выше доходы, тем выше вероятность того, что соотношение платы за жилищно-коммунальные услуги будет изменено.
Также Людмила Мусияка отметила, что повышение минималки не повлияет на выплату социальных пособий и предоставления льгот в первом полугодии.
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