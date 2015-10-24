В Сумах теперь можно заключить «брак за сутки» Управление юстиции в Сумской области сообщает, что в рамках пилотного проекта по государственной регистрации брака в сокращенные сроки в Сумах получено и рассмотрено ходатайство о способности оказания услуг по организации проведения государственной регистрации брака.

С целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, направленных на создание благоприятных условий для получения физическими лицами административных услуг в указанной сфере, и обеспечения реализации гарантированного государством права на брак, в частности для участников антитеррористической операции и внутренне перемещенных лиц, Распоряжением Кабинета Министров Украина «О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака» от 13.07.2016 №502-р и приказом Министерства юстиции Украины от 22.07.2016 № 2247/5 «О реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака» введен пилотный проект по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителем месту, в том числе в городе Сумы.

20 января 2017 года главным территориальным управлением юстиции в Сумской области получено ходатайство о способности оказания услуг по организации проведения государственной регистрации брака от коммунального заведения Сумского областного совета - Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств. По результатам рассмотрения ходатайства установлено, что коммунальное учреждение имеет все условия, определенные требованиями пункта 2 Кабинета Министров Украины «О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака» от 13.07.2016 № 502-р, и способно предоставлять услуги по организации проведения государственной регистрации брака по выбранному заявителем месту.

Коммунальное учреждение Сумского областного совета - Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств имеет в наличии отдельное помещение для уполномоченного работника отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, оборудованное необходимой компьютерной техникой, и место для проведения государственной регистрации брака.

Полное наименование юридического лица: Коммунальное учреждение Сумского областного совета - Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств.

Место нахождения: ул. Петропавловская, д. 49, г. Сумы.

Код ЕГРПОУ: 02221515.

Место проведения государственной регистрации брака: ул. Петропавловская, д.49, г. Сумы.