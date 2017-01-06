На Сумщине еще один сельский голова получил взятку На Сумщине разоблачен председатель сельского совета, который получил 28 тыс. грн взятки за выделение земельного участка.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства председателем одного из сельских советов Ямпольского района от физического лица неправомерной выгоды за выделение земельного участка. В понедельник, 24 января, правоохранители задержали главу села непосредственно после получения им 28 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании председателя сельского совета в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.