Правоохранители Шостки на «горячем» задержали двух похитителей кабеля Чтобы подзаработать, двое 34-летних жителей Шостки срезали с крыш многоэтажек кабель лифтовой диспетчерской связи. Злоумышленников на «горячем» задержали сотрудники полиции и открыли в отношении них уголовное производство.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель жилищно-коммунального хозяйства Шостки. Мужчина пояснил, что неизвестные похитили с крыши одной из многоэтажек города более 70 метров кабеля, используемого для лифтовой диспетчерской связи, причинив тем самым ущерб предприятию на сумму более 2000 гривен.

Правоохранители начали проверку.

«Наши сотрудники задержали злоумышленников во время последующей их попытки похитить кабель с крыши другой многоэтажки, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - К тому моменту в руках подозреваемых было почти 140 метров похищенного провода».

Подозреваемым по 34 года, они жители Шостки. Один из них уже имел судимость за имущественные преступления.

Во время беседы с правоохранителями мужчины сознались в содеянном, объяснив, что первую кражу совершил только один из них.

Похищенный кабель они планировали продать, а деньги использовать на собственные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемых открыто уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.