Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0850

Правоохранители Шостки на «горячем» задержали двух похитителей кабеля

Чтобы подзаработать, двое 34-летних жителей Шостки срезали с крыш многоэтажек кабель лифтовой диспетчерской связи. Злоумышленников на «горячем» задержали сотрудники полиции и открыли в отношении них уголовное производство.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился представитель жилищно-коммунального хозяйства Шостки. Мужчина пояснил, что неизвестные похитили с крыши одной из многоэтажек города более 70 метров кабеля, используемого для лифтовой диспетчерской связи, причинив тем самым ущерб предприятию на сумму более 2000 гривен.

Правоохранители начали проверку.

«Наши сотрудники задержали злоумышленников во время последующей их попытки похитить кабель с крыши другой многоэтажки, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - К тому моменту в руках подозреваемых было почти 140 метров похищенного провода».

Подозреваемым по 34 года, они жители Шостки. Один из них уже имел судимость за имущественные преступления.

Во время беседы с правоохранителями мужчины сознались в содеянном, объяснив, что первую кражу совершил только один из них.

Похищенный кабель они планировали продать, а деньги использовать на собственные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемых открыто уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
view counter

По тематике

Вчера 16:47

В Ахтырке сын-алкоголик обокрал родную мать

Чтобы приобрести очередную бутылку водки, 29-летний ахтырчанин вытащил из кошелька своей пожилой матери последние двести гривен....

Вчера 13:14

В Шостке сбили 16-летнюю девушку

Работники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП, случившегося на одной из центральных улиц Шостки - под колеса легковушки попала 16-летняя...

Вчера 10:32

В Конотопе 18-летний рецидивист обокрал 3D-кафе

Будучи фигурантом уголовного производства за совершение краж, 18-летний конотопчанин решился на очередное преступление....

Вчера 08:10

Шосткинские полицейские разоблачили охранника, обокравшего магазин

Товара более чем на пять тысяч гривен похитил из магазина 20-летний молодой человек, работавший в торговой точке охранником....

23.01.2017 16:55

ЦРУ рассекретило документы по Шостке

На днях на сайте Центрального разведывательного управления США были опубликованы 12 000 архивных рассекреченных документов, касающихся Украины, в частности, в...

Новости

В Сумах сгорела маршрутка (обновляется, +видео)
20.01.2017 11:49
Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
06.01.2017 17:23
Правоохранители Шостки на «горячем» задержали двух похитителей кабеля
Сегодня 08:08
В Сумах теперь можно заключить «брак за сутки»
Вчера 17:53
Повышение минималки пока не влияет на субсидии и соцпособия сумчан
Вчера 17:10
В Ахтырке сын-алкоголик обокрал родную мать
Вчера 16:47
В Белополье начали строить элеватор
Вчера 16:42
Работники конотопской полиции разоблачили группу домовых воров
Вчера 16:09
На Сумщине полицейские предупредили перевозку незаконного груза мяса
Вчера 16:04
На Сумщине еще один сельский голова получил взятку
Вчера 15:34
Бурынские правоохранители разоблачили еще одного поклонника наркотического «кайфа»
Вчера 15:29
На Сумщине спасатели вытащили грузовик из снежного заноса
Вчера 14:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.