На Сумщине алкоголик обокрал соседку Чтобы заработать на очередную бутылку, житель Ахтырки среди белого дня проник через забор на территорию домовладения соседки, похитил и сдал в металлолом металлическую трубу.

С сообщением о краже в дежурную часть Ахтырского отдела полиции обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что вернувшись с работы домой, заметила исчезновение со двора металлической трубы. И поделилась своими подозрениями относительно соседа, который может быть причастен к совершению этого преступления.

Во время проверки информация подтвердилась. Вором оказался 35-летний сосед потерпевшей, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей.

«Своей вины мужчина не отрицал, объясняя поступок безработицей, отсутствием денег и огромным желанием выпить. Похищенную металлическую трубу он сразу сдал в один из пунктов приема металлолома за 400 гривен. Вырученные средства потратил на водку. - Говорит начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Факт кражи внесен в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины».

За совершенное любителю водки грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.