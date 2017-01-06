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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04131

На Сумщине полицейские предупредили перевозку незаконного груза мяса

Ямпольский полицейские остановили два автомобиля, перевозившие груз мяса без соответствующих документов. До выяснения всех обстоятельств относительно происхождения груза автомобили помещены на штрафплощадку.

В поселке городского типа Ямполь, на улице Соборная, инспектора дорожного надзора местного отделения полиции остановили минибус «Фольксваген» и внедорожник «Мицубиси», за рулем которых находились жители соседней области возрастом соответственно 35-ти и 29-ти лет. В кузове обоих автомобилей находилось всего около 4 тонн 400 кг мяса.

Как оказалось, водители перевозили груз, не имея на него никаких соответствующих документов. По их словам, следовали они из Чернигова в Середина-Буду.

Сейчас водители и транспортные средства доставлены в Ямпольское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и проверки законности перевозки груза, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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