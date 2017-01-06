На Сумщине полицейские предупредили перевозку незаконного груза мяса Ямпольский полицейские остановили два автомобиля, перевозившие груз мяса без соответствующих документов. До выяснения всех обстоятельств относительно происхождения груза автомобили помещены на штрафплощадку.

В поселке городского типа Ямполь, на улице Соборная, инспектора дорожного надзора местного отделения полиции остановили минибус «Фольксваген» и внедорожник «Мицубиси», за рулем которых находились жители соседней области возрастом соответственно 35-ти и 29-ти лет. В кузове обоих автомобилей находилось всего около 4 тонн 400 кг мяса.

Как оказалось, водители перевозили груз, не имея на него никаких соответствующих документов. По их словам, следовали они из Чернигова в Середина-Буду.

Сейчас водители и транспортные средства доставлены в Ямпольское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств и проверки законности перевозки груза, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.