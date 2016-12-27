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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:311

Женская команда «СумДУ» без боя прошла отборочный этап Кубка Украины

Женская футзальная команда Сумского государственного университета прошла в следующей раунд Кубка Украины.

На прошлой неделе должен был сыгран в Сумах матч против «Энергии» из города Черкассы, однако соперник на встречу так и не явился. Следовательно, подопечные Александра Шумило автоматически получили путевку в четвертьфинал турнира

Результаты остальных матчей

«Кременчужанка» — «КДЮСШ-8» (Харьков) — 0:8

«КНУБА» (Киев) — «Легион» (Луцк) — 2:6

«Ладомир» (Владимир-Волынский) — AFC 5G (Киев) — 3:3

Ответные встречи пройдут на этих выходных.

Спорт МФК Футзал
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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