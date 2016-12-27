Женская команда «СумДУ» без боя прошла отборочный этап Кубка Украины

На прошлой неделе должен был сыгран в Сумах матч против «Энергии» из города Черкассы, однако соперник на встречу так и не явился. Следовательно, подопечные Александра Шумило автоматически получили путевку в четвертьфинал турнира
Результаты остальных матчей
«Кременчужанка» — «КДЮСШ-8» (Харьков) — 0:8
«КНУБА» (Киев) — «Легион» (Луцк) — 2:6
«Ладомир» (Владимир-Волынский) — AFC 5G (Киев) — 3:3
Ответные встречи пройдут на этих выходных.
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