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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4261

В Белополье начали строить элеватор

Агрофирма «Виктория» и LNZ GROUP начали строительство элеватора в Белополье.

По словам директора агрофирмы «Виктория» Сергея Бондаренко, согласно проекту, производственная мощность элеватора достигает 77 тыс. тонн. Предприятие расширяет собственные производственные мощности, а соответственно - и собственные возможности.

«Это позволит нашим предприятиям сделать свое производство более продуктивным и независимым, а еще создать около 60 новых рабочих мест в Белополье», - отметил Сергей Бондаренко. Кроме этого он заявил, что этот проект является гарантией стабильной работы предприятия на не один десяток лет.

Кроме строительства собственно элеватора, со всеми коммуникациями и инженерными сетями, строится железная дорога, длиной 1678 метров, два подъездных пути с 2 маневровыми устройствами. Кроме этого, газопровод - 1,2 километра, а также линия электропередач мощностью 2,5 МВт.

Кроме этого, строится админздание, площадью 650 кв. м. Элеватор будет иметь свою собственную лабораторию, которая будет отвечать всем европейским требованиям. Территория элеватора - 12 гектаров.

На презентации проекта присутствовало и руководство области.

«Сегодня мы являемся участниками презентации крупнейшего инвестиционного проекта года в аграрной отрасли Сумщины - современного элеваторного комплекса. Я от всей души желаю этому амбициозному проекту успешного воплощения в жизнь и надеюсь, что уже к осени мы все вместе убедимся, что на Сумщине умеют результативно работать и наша область действительно территорию, благоприятной для бизнеса», - сказал председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Экономика Агрофирма Виктория Белополье Сельское хозяйство Элеватор
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