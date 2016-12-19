На Сумщине пройдут выборы

Среди них:
- Кролевецкая городская ОТГ Кролевецкого района (город Кролевец, села Грузское, Мостыще, Тарасовка, Реутинцы, Артюхово, Боцманов, Грибанево, Нежинское),
- Краснопольская поселковая ОТГ Краснопольского района (пгт Краснополье, Угроеды, села Михайловка, Новодмитровка, Таратутино, поселок Михайловское, села Наумовка, Окип, Петрушовка, Осоевка, Марченки, Самотоевка, Воропай, Глыбное, Думовка, Хвойное, Хмелевка, Веселое, Видновка, Лозовое, Чернеччина, Гапоновка, Мозговое, Ясенок),
- Вильшанская сельская ОТГ Недригайловского района (села Вильшана, Белоярское, Весногорское, Немудруи, Ревы, Фартушино, Филоново, Шаповалово, Великие Будки, Деркачовка, Городище, Зеленковка, Камышанка, Кушниры, Лекаревщина, Мирки, Пятидуб, Сорокалетово, Козельное, Саево, Тимченки, Хорол),
- Бочечковская сельская ОТГ Конотопского района (села Бочечки, Казацкое, Вовчик, Новомутин, Щекинское, Сахны, Бондари, Савойское, Хижки, Прилужье).
На Сумщине установлены результаты выборов во всех 13 объединенных территориальных общинах....
Главной задачей ближайшей сессии новоизбранных советов ОТГ будет создание органов исполнительной власти....
30750 избирателей Сумщины приняли участие в выборах органов местной власти в 13 территориальных громадах, что составляет 51,38% от общего количества...