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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:003

На Сумщине пройдут выборы

30 апреля состоятся первые выборы глав и депутатов в четырех объединенных территориальных громадах Сумской области.

Среди них:

- Кролевецкая городская ОТГ Кролевецкого района (город Кролевец, села Грузское, Мостыще, Тарасовка, Реутинцы, Артюхово, Боцманов, Грибанево, Нежинское),

- Краснопольская поселковая ОТГ Краснопольского района (пгт Краснополье, Угроеды, села Михайловка, Новодмитровка, Таратутино, поселок Михайловское, села Наумовка, Окип, Петрушовка, Осоевка, Марченки, Самотоевка, Воропай, Глыбное, Думовка, Хвойное, Хмелевка, Веселое, Видновка, Лозовое, Чернеччина, Гапоновка, Мозговое, Ясенок),

- Вильшанская сельская ОТГ Недригайловского района (села Вильшана, Белоярское, Весногорское, Немудруи, Ревы, Фартушино, Филоново, Шаповалово, Великие Будки, Деркачовка, Городище, Зеленковка, Камышанка, Кушниры, Лекаревщина, Мирки, Пятидуб, Сорокалетово, Козельное, Саево, Тимченки, Хорол),

- Бочечковская сельская ОТГ Конотопского района (села Бочечки, Казацкое, Вовчик, Новомутин, Щекинское, Сахны, Бондари, Савойское, Хижки, Прилужье).

Политика Выборы ОТГ
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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