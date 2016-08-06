Сумcкие пляжницы стали четвертыми в Запорожье

В минувшие выходные первый этап чемпионата Украины по пляжному волейболу в помещении среди девушек до 15 лет принимало Запорожье. В соревнованиях приняли участие рекордных 49 команд. Среди них и одна сумская - Екатерина Удовенко и Дарья Донская, которые в итоге заняли четвертое место, выиграв 7 и проиграв 2 встречи.
В полуфинале наши девушки проиграли будущим победительницам - паре Чечельницкая / Авторская из Черноморска 0:2 (13:21, 8:21), в поединке за третье место Катя и Даша проиграли другому черноморскому дуэту - Романюк / Сердюк 0:2 (12:21, 8:21).
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