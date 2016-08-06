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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумcкие пляжницы стали четвертыми в Запорожье

Сумские пляжницы удачно выступили на первом этапе зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В минувшие выходные первый этап чемпионата Украины по пляжному волейболу в помещении среди девушек до 15 лет принимало Запорожье. В соревнованиях приняли участие рекордных 49 команд. Среди них и одна сумская - Екатерина Удовенко и Дарья Донская, которые в итоге заняли четвертое место, выиграв 7 и проиграв 2 встречи.

В полуфинале наши девушки проиграли будущим победительницам - паре Чечельницкая / Авторская из Черноморска 0:2 (13:21, 8:21), в поединке за третье место Катя и Даша проиграли другому черноморскому дуэту - Романюк / Сердюк 0:2 (12:21, 8:21).

Спорт Пляжный волейбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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