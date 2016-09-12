В Сумах пройдет чемпионат Украины по стрельбе из лука

В Сумы съедутся лучшие лучники Украины, чтобы посоревноваться в первенстве среди взрослых, юниоров, которые выступят в олимпийском и блочном луке.
Соревнования будут проводиться в манеже СумГУ и начинаться в субботу - понедельник в 9.00. Вход свободный.
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