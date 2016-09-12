В Сумах пройдет чемпионат Украины по стрельбе из лука 27-30 января в Сумах состоится чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

В Сумы съедутся лучшие лучники Украины, чтобы посоревноваться в первенстве среди взрослых, юниоров, которые выступят в олимпийском и блочном луке.

Соревнования будут проводиться в манеже СумГУ и начинаться в субботу - понедельник в 9.00. Вход свободный.