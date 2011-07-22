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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:55247

В Сумах хотят установить лежачего полицейского возле конноспортивной школы

Сумской горсовет поддержал депутатский запрос о необходимости оборудования в районе конноспортивной школы на Веретеновке пешеходного перехода.

С депутатским запросом выступил депутат Виталий Мельник, который напомнил, что в этом месте 30 декабря 2016 года произошла ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка, которая 14 лет провела в коме и продолжает лечиться.

Депутат просит оборудовать в этом месте пешеходный переход, установить лежачего полицеского и поставить знак «Осторожно дети!»

Право ДТП ребенок пешеходный переход Лежачий полицейский
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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