В Сумах хотят установить лежачего полицейского возле конноспортивной школы Сумской горсовет поддержал депутатский запрос о необходимости оборудования в районе конноспортивной школы на Веретеновке пешеходного перехода.

С депутатским запросом выступил депутат Виталий Мельник, который напомнил, что в этом месте 30 декабря 2016 года произошла ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка, которая 14 лет провела в коме и продолжает лечиться.

Депутат просит оборудовать в этом месте пешеходный переход, установить лежачего полицеского и поставить знак «Осторожно дети!»