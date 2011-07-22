В Сумах хотят установить лежачего полицейского возле конноспортивной школы

С депутатским запросом выступил депутат Виталий Мельник, который напомнил, что в этом месте 30 декабря 2016 года произошла ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка, которая 14 лет провела в коме и продолжает лечиться.
Депутат просит оборудовать в этом месте пешеходный переход, установить лежачего полицеского и поставить знак «Осторожно дети!»
Такой депутатский запрос собирается подать на ближайшей сессии депутат Сумского горсовета Дмитрий Хандурин....
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