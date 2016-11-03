Сумские депутаты «сливают» КП «Электроавтотранс» Депутатский запрос об отчете руководства КП «Электроавтотранс» перед горсоветом не прошел.

Сегодня, 25 января, на сессии Сумского горсовета депутат от фракции «Батьківщина» Владимир Заика, который является замдиректора КП «Электроавтотранс», озвучил запрос относительно того, что на его предыдущий запрос об отчете директора КП «Электроавтотранс» нет ответа. Однако запрос не набрал необходимого количества голосов – 20, в том числе всего 4 от депутатов «Батьківщини».