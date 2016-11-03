Сумские депутаты «сливают» КП «Электроавтотранс»

Сегодня, 25 января, на сессии Сумского горсовета депутат от фракции «Батьківщина» Владимир Заика, который является замдиректора КП «Электроавтотранс», озвучил запрос относительно того, что на его предыдущий запрос об отчете директора КП «Электроавтотранс» нет ответа. Однако запрос не набрал необходимого количества голосов – 20, в том числе всего 4 от депутатов «Батьківщини».
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