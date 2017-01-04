Сумские налоговики решили работать еще больше

28 января и 4 февраля - рабочий день в режиме дежурства до 16 ч. 00 мин.
Срок приведения неприбыльными организациями учредительных документов требованиям Налогового кодекса продлен до 1 июля 2017 года....
Всего налогоплательщики Сумщины оплатили в бюджет в 2016 году 8,6 млрд гривен....
По информации начальника Государственной налоговой инспекции в г. Сумы Юрия Мельника, по итогам 2016 года в Сводный бюджет Украины поступило...
Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, с 1 января 2017 года для физических лиц - предпринимателей, избравших общую...
Прошлый год был богатым на нарушителей законодательных норм на рынке подакцизной продукции....