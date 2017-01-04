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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31185

Сумские налоговики решили работать еще больше

Государственная налоговая инспекция в г. Сумы докладывает, что для качественного выполнения органами ГФС Украины возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков и предотвращения возникновения случаев возможных рисков несвоевременного принятия годовой налоговой отчетности, Центр обслуживания плательщиков ГНИ в г. Сумы (площадь Покровская, 2) будет работать в выходные дни.

28 января и 4 февраля - рабочий день в режиме дежурства до 16 ч. 00 мин.

Общество Налоги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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