Сумские налоговики решили работать еще больше Государственная налоговая инспекция в г. Сумы докладывает, что для качественного выполнения органами ГФС Украины возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков и предотвращения возникновения случаев возможных рисков несвоевременного принятия годовой налоговой отчетности, Центр обслуживания плательщиков ГНИ в г. Сумы (площадь Покровская, 2) будет работать в выходные дни.

28 января и 4 февраля - рабочий день в режиме дежурства до 16 ч. 00 мин.