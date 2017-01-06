В Сумах водитель сбежал с места ДТП Патрульные оперативно разыскали водителя, который наехал на припаркованный легковой и скрылся с места ДТП.

23 января, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева. На месте происшествия выяснилось, что водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, не соблюдал безопасного интервала и допустил наезд на припаркованную легковушку Skoda Fabia, после чего оставил место происшествия.

Ориентирование на поиски пропавшего автомобиля передали всем экипажам патрульной полиции.

Через 20 минут указанную машину полицейские остановили на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы составили на 56-летнего водителя 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.