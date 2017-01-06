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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21404

В Сумах водитель сбежал с места ДТП

Патрульные оперативно разыскали водителя, который наехал на припаркованный легковой и скрылся с места ДТП.

23 января, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева. На месте происшествия выяснилось, что водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, не соблюдал безопасного интервала и допустил наезд на припаркованную легковушку Skoda Fabia, после чего оставил место происшествия.

Ориентирование на поиски пропавшего автомобиля передали всем экипажам патрульной полиции.

Через 20 минут указанную машину полицейские остановили на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы составили на 56-летнего водителя 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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