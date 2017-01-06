В Сумах водитель сбежал с места ДТП

23 января, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева. На месте происшествия выяснилось, что водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, не соблюдал безопасного интервала и допустил наезд на припаркованную легковушку Skoda Fabia, после чего оставил место происшествия.
Ориентирование на поиски пропавшего автомобиля передали всем экипажам патрульной полиции.
Через 20 минут указанную машину полицейские остановили на проспекте Михаила Лушпы. Инспекторы составили на 56-летнего водителя 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
Сегодня, 25 января, на сессии Сумского горсовета выступили родители пострадавшей в ДТП 12-летней Софии Штепы, которые всеми силами противостоят попыткам...
Сегодня, 25 января, в Сумах на улице Харьковской возле остановки СКД столкнулись 4 машины, пишет СТС....
Работники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП, случившегося на одной из центральных улиц Шостки - под колеса легковушки попала 16-летняя...
Авария произошли 11 января на ул. Белопольское шоссе в Сумах....
Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко сообщил, что маршрут, которым ездила сумская маршрутка, попавшая 8 января в смертельное ДТП, нелегальный....