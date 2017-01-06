Сумские патрульные обнаружили перевозку нелегальной древесины 23 января, около 16 часов, экипаж патрульных остановил автомобиль УАЗ, который опасно маневрировал на улице Героев Крут.

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что документы на груз не соответствуют действительности. В документах отмечалось, что перевозка предстояло почти десять суток назад, транспортироваться должна была не эта порода древесины, другим водителем, на другом автомобиле, также они имели признаки подделки. На месте происшествия 40-летний водитель ничего объяснить не смог.

Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции для проведения дальнейшей проверки. Автомобиль с грузом эвакуировали на штраф-площадку.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.

Патрульные обращаются к Сумчанам: если вам известны какие-либо случаи незаконной вырубки или перевозки леса или уничтожения окружающей среды, сразу звоните на 102. Бесконтрольные вырубки могут обернуться катастрофическими последствиями. Не будьте равнодушными!