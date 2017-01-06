Сумские патрульные обнаружили перевозку нелегальной древесины

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что документы на груз не соответствуют действительности. В документах отмечалось, что перевозка предстояло почти десять суток назад, транспортироваться должна была не эта порода древесины, другим водителем, на другом автомобиле, также они имели признаки подделки. На месте происшествия 40-летний водитель ничего объяснить не смог.
Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции для проведения дальнейшей проверки. Автомобиль с грузом эвакуировали на штраф-площадку.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.
Патрульные обращаются к Сумчанам: если вам известны какие-либо случаи незаконной вырубки или перевозки леса или уничтожения окружающей среды, сразу звоните на 102. Бесконтрольные вырубки могут обернуться катастрофическими последствиями. Не будьте равнодушными!
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