Сумской горсовет пытался купить обезьяну-капуцина через Prozorro В управлении науки и образования Сумского горсовета через сайт Prozorro пытались купить экзотических животных - обезьяну-капуцина, карликовую обезьяну беловуху-игрунку и молочную змею.

Об этом случае рассказал в эфире Громадського аналитик Transparency International Виктор Нестуля, сообщает КП в Украине.

- У них не получилось, никто не подал предложений, но у нас сразу возник вопрос - а зачем вам капуцин. Это, конечно, весело, до тех пор, пока мы не подумаем, что это - наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, - сказал Нестуля.

В заявке на сайте Prozorro сказано, что за обезьяну и змею в управлении науки и образования готовы были отдать 50 тысяч гривен. Животные понадобились Сумскому центру эколого-натуралистического творчества.