Сумской горсовет пытался купить обезьяну-капуцина через Prozorro

Об этом случае рассказал в эфире Громадського аналитик Transparency International Виктор Нестуля, сообщает КП в Украине.
- У них не получилось, никто не подал предложений, но у нас сразу возник вопрос - а зачем вам капуцин. Это, конечно, весело, до тех пор, пока мы не подумаем, что это - наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков, - сказал Нестуля.
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