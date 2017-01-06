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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах патрульные оперативно разыскали 6-летнюю девочку

23 января, около 17 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на проспекте Шевченко.

На месте вызова к инспекторам обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что гуляла вместе со своей 6-летней дочерью. При покупке товаров в магазине, она отвлеклась на несколько минут, после чего обнаружила отсутствие рядом дочери. Самостоятельные поиски не дали результата, поэтому она вызвала патрульную полицию. Стражи порядка передали приметы девочки всем экипажам.

Через несколько минут по радиостанции поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала другой экипаж нашел девочку. Как выяснилось, еще в магазине ребенок решил пойти домой, что в дальнейшем и сделал, оставшись без присмотра.

Патрульная полиция Сум предостерегает: будьте бдительны и внимательно следите за своими малолетними детьми.

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