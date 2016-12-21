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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54170

Сумские ветераны встретятся с нардепами

К решению вопроса перерасчета пенсий военных ветеранов присоединятся нардепы от Сумщины.

Во время очередной встречи с военными пенсионерами Сумщины глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко предложил им провести в облгосадминистрации в начале февраля совещание с народными депутатами Украины от нашей области по решению этого вопроса.

«Вопрос перерасчета пенсий военным пенсионерам лежит в правовой плоскости, - отметил чиновник. - А изменение закона - это право и ответственность депутатов Верховной Рады. Поэтому мы с вами должны обратиться к народным депутатам от Сумщины, предложить им выступить инициаторами и разработать соответствующий проект решения Верховной Рады».

Николай Клочко напомнил военнослужащим, что областная власть тоже не стоит в стороне от проблем ветеранов и доказал это соответствующей перепиской со всеми ветвями власти.

«Я лично обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг вопроса перерасчета пенсий военнослужащих, - отметил Николай Клочко. - Мы направили письмо-обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о необходимости совершенствования действующего законодательства. Это обращение было поддержано депутатским корпусом областного совета. Кроме того, с учетом предложений рабочей группы по изучению этого вопроса были направлены письма в Администрацию Президента Украины, Верховную Раду, Пенсионный фонд Украины, Министерство социальной политики и Главное управление Национальной полиции. Ответы, поступившие из Пенсионного фонда и Министерства социальной политики, к сожалению, подтвердили отсутствие правовых оснований для проведения перерасчета пенсий приказами Министра обороны, поскольку действующее законодательство таких перерасчетов не предусматривает».

В начале февраля планируется провести в облгосадминистрации заседание в формате «круглого стола» с военными пенсионерами и нардепами от Сумщины о необходимости урегулирования этого вопроса на законодательном уровне.

Общество Военные ветераны Николай Клочко
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