За жителями Сумщины будут следить На всех важных объектах Сумщины обязательно должны быть камеры видеонаблюдения.

Об этом заявил замглавы облгосадминистрации Иван Боршош во время рабочего совещания с руководителями правоохранительных структур области.

«Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что на всех стратегически важных объектах, в местах массового пребывания людей, на всех въездах и выездах из населенных пунктов должны быть камеры видеонаблюдения», - отметил Иван Боршош.

Организационная работа по установлению камер началась еще в прошлом году. Есть громады, которые за свой счет уже давно обезопасили себя от появления на их территории подозрительных лиц, а есть города и районы, которые до сих пор не определились даже с необходимым количеством видеокамер. Поэтому был определен срок - до 27 января для сбора указанной информации в разрезе населенных пунктов с указанными конкретными объектами и их адресами.

Правоохранители говорили о необходимости тщательного подхода к определению технических параметров камер видеонаблюдения, ведь они должны распознавать номера автомобилей, лица людей и другие важные нюансы.

Финансирование на приобретение видеокамер и их установка будет осуществляться из областного и местных бюджетов в зависимости от способности громад и возможностей предприятий. Вопросы дальнейшего обслуживания оборудования находится пока в стадии обсуждения.