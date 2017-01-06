В Сумах столкнулись четыре авто Сегодня, 25 января, в Сумах на улице Харьковской возле остановки СКД столкнулись 4 машины, пишет СТС.

По словам свидетелей, автомобиль марки «Ниссан», выезжая от обочины на проезжую часть, не заметил автомобиль «Москвич». Избегая столкновения, водитель «Москвича» вылетел на обочину.

В это время белый «Опель», который ехал позади, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу и зацепил 4-й автомобиль «ВАЗ».