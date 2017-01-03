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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4212

В Сумах снова не будет света

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

26 января с 8:00 до 15:00 света не будет по ул. и пер. Народному, ул. Доватора (д. № 38/а), ул. Лебедева-Кумача, пер. Доватара, ул. Курортной, проезду Доватара (№№13-33, №№14-36), ул. Барановской, ул. Передовой (буд.№№ 21-71, №№32-88), ул. Пещанской.

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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