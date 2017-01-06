В пятницу в Сумах отключат свет на Криничной Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов. В пятницу, 27 января, с 9:00 до 14:00 обесточат ул. Ипподромную (д. №№ 73-91,42-50), ул. Осеннюю (д. №№ 52-56,51-67), пер. 1-й и 21-й Осенние; с 8:00 до 15:00 - ул. Юбилейную (д. №№ 65-99,60-78) с 9:00 до 12:00 - ул. Криничную (д. №№ 2 / 15-47) с 12:00 до 15:00 - ул. Криничную (д. №№ 48-62). После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.