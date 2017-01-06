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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10263

В пятницу в Сумах отключат свет на Криничной

Об этом сообщили в филиале «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго».

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов.

В пятницу, 27 января, с 9:00 до 14:00 обесточат ул. Ипподромную (д. №№ 73-91,42-50), ул. Осеннюю (д. №№ 52-56,51-67), пер. 1-й и 21-й Осенние;

с 8:00 до 15:00 - ул. Юбилейную (д. №№ 65-99,60-78)

с 9:00 до 12:00 - ул. Криничную (д. №№ 2 / 15-47)

с 12:00 до 15:00 - ул. Криничную (д. №№ 48-62).

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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