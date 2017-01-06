На Сумщине полиция продолжает изымать незаконное оружие и боеприпасы Полицейские обнаружили и изъяли у жителей области три штык-ножа и 33 патрона к автоматическому оружию. Правоохранители в рамках открытых уголовных производств устанавливают пути происхождения и цели хранения этих предметов.

В Лебедине на улице Сумской возле АЗС правоохранители остановили легковой автомобиль «ВАЗ-2102». За рулем находился 36-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли сразу три единицы холодного оружия: два штыка к винтовке и один штык-нож. От любых объяснений по поводу найденных в салоне его автомобиля предметов, водитель отказался, сославшись на 63 статью Конституции Украины. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование, а по выявленному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Ношение, изготовление или сбыт другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения».

В то же время, двое жителей Великописаревского и Краснопольского районов проявили сознательность и добровольно выдали в полицию боевые патроны к автоматическому оружию в количестве 33 единиц.

Так, 37-летний житель одного из пограничных сел в Великописаревском районе сообщил о найденных им патронах к автомату Калашников: 24 - калибра 5,45мм, 5 - калибра 7,62мм и 2 - калибра 7,62 × 39мм. Он рассказал правоохранителям, что случайно нашел эти патроны и решил не подвергать себя и своих близких опасности и сдать опасную находку в предусмотренном законом порядке.

Так же поступил и 43-летний житель Краснопольского района, который выдал два патрона калибра 5,45мм. Мужчина объяснил правоохранителям, что патроны нашел в карманах своего военного обмундирования, когда вернулся домой с АТО после демобилизации.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.