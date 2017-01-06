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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45573

В Сумах наконец-то выяснили причины взрыва на Металлургов

Причиной взрыва в квартире сумской многоэтажки на улице Металлургов стало самовольное вмешательство абонента в действующую систему газоснабжения.

Напомним, что трагедия произошла 3 января 2017 года в помещении жилого многоквартирного дома, расположенного в городе Сумы по ул. Металлургов, 24.

Причины взрыва установлено по результатам технического расследования обстоятельств и причин возникновения аварии, связанной с использованием газа в быту, комиссией Управлением Гоструда в Сумской области.

Таким образом, в ходе расследования технических причин аварии обнаружено не было.

Причиной взрыва является организационной, а именно, нарушение Типовой инструкции по безопасному пользованию бытовыми газовыми приборами и аппаратами. Комиссией было установлено, что лицом, действия или бездействие которого привели к наступлению данной аварии и несчастного случая является житель квартиры, в которой произошел взрыв.

Материалы расследования переданы в органы внутренних дел для использования в расследовании уголовного производства по факту взрыва в жилом доме.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание жителей Сумщины, которые используют газ в своих домах, на необходимость соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования. Стоит помнить, что индивидуальная бдительность, осторожность и ответственность каждого является залогом сохранения как своей жизни, так и здоровья и жизни тех, кто живет рядом, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Взрыв на Металлургов Гоструда
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