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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51217

На Сумщине журналист раскрыл преступную схему в лесхозе на сотни тысяч

В Путивле местное лесное хозяйство систематически уничтожает лес, продавая его по коррупционной схеме под видом дров.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил координатор общественной организации «Стоп коррупция», журналист Роман Бочкала, пишет Обозреватель.

По его словам, в преступной схеме оказался замешан глава лесхоза.

«Выяснилась следующая схема. Два местных депутата обратились к главе сельсовета с просьбой убрать деревья. Мол, они мешают проезду в поле (!). Районная администрация поставила задачу агролесхозу разобраться в ситуации. И лесхоз "разобрался" – срезал 47 здоровых дубов, которые вовсе не клонило к дороге. В бюджет поступило 2340 грн. В карманах же участников схемы, по данным наших источников, осели 430 тыс. грн. за реализацию деловой древесины», – рассказал Бочкала.

Как отметил журналист, по документам древесина числилась в качестве дров.

«А чтобы у прокуратуры был повод закрыть дело, "независимые" эксперты пришли к выводу – деревья были больны. Червяк их ел. Дубы! Кто в курсе, понимает абсурдность», – добавил он.

Также общественным активистам удалось найти и незаконную пилораму с распиленными дубами, а вся незаконно добытая древесина была изъята полицией.

«"Хозяин пилорамы так и не объявился. По нашим данным им является тот самый глава лесхоза Воронин. У него же в аренде за копейки коммунальная техника. Прокуратура возобновила криминальное производство – оказывается можно расследовать и без заявления сельсовета, райадминистрация больше не покрывать лесных жуликов», – написал Бочкала.

Право Вырубка леса Коррупция Лесхоз Путивль
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