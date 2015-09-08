В Сумах состоялся шахматный турнир ко Дню Соборности

В соревнованиях приняли участие почти 60 спортсменов из Сум, Лебедина, Краснопольского и Сумского районов. В соревнованиях среди взрослых победителем стал Виталий Тимофеев, лучшим среди ветеранов признан Владимир Федченко, среди юных шахматистов - Ярослав Савченко (все - Сумы).
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