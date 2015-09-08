В Сумах состоялся шахматный турнир ко Дню Соборности 21 января в клубе «Интеллект» Сумского государственного университета состоялся областной турнир по быстрым шахматам, посвященного Дню Соборности Украины.

В соревнованиях приняли участие почти 60 спортсменов из Сум, Лебедина, Краснопольского и Сумского районов. В соревнованиях среди взрослых победителем стал Виталий Тимофеев, лучшим среди ветеранов признан Владимир Федченко, среди юных шахматистов - Ярослав Савченко (все - Сумы).