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В Глухове правоохранители расследуют, кто в мэрии украл деньги у детей

Сумские правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства относительно кражи денег при изготовлении детской площадки, совершенной должностными лицами Глуховской мэрии.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области на пресс-конференции.

«Уголовное производство было открыто по факту присвоения бюджетных средств в размере 16 тыс. грн. при изготовлении детской площадки. Предприниматель, получивший средства, вместо площадки изготовил лесоматериалы», - отметили в прокуратуре.

Процессуальный руководитель уголовного производства Андрей Шапошник, отметил, что в рамках досудебного расследования 20 января 2017 был проведен санкционированный обыск и изъяты документы и предметы, имеющие значение для установления истины.

Кроме того, Шапошник подчеркнул, что мэр Глухова Мишель Терещенко вместе с адвокатом присутствовали при проведении процессуальных действий, и в протокол обыска ни одного замечания ними внесено не было.

На фото: лесоматериалы, которые выдают за детскую площадку стоимостью 16 тыс. грн. 

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