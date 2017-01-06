Родители пострадавшей в ДТП 12-летней сумчанки добиваются правосудия

Напомним, что 30 декабря 2016 года в районе поворота к конноспортивной школе (ул. Веретеновская) под колесами автомобиля «Ниссан Х-трейл» оказалась 12-летняя София Штепа. Как выяснилось, автомобилем управлял 57-летний мужчина, якобы известный бизнесмен.
С тяжелыми телесными повреждениями девочка была доставлена в Сумскую областную клиническую больницу.
«Травмы получены тяжелейшие, 14 дней провели в коме, в общей сложности 21 день в реанимации. Только сейчас начинаем потихоньку выбираться из этой пропасти. Хочу сказать, что эта трагедия касается каждого здесь присутствующего. У нас у каждого есть дети, они ходят по улицам этого города. Если подобные ситуации не будут расследоваться должным образом, то неизвестно, чей ребенок окажется следующим под колесами автомобиля. Поэтому я требую от правоохранительных органов, от суда объективного расследования и правосудия. Обращаюсь к городскому голове, депутатскому корпусу держать это дело на контроле», - обратился отец Софии Дмитрий Штепа.
В свою очередь мэр отметил, что сегодня в 16:00 состоится встреча в его кабинете с семьей пострадавшей девочки и водителем, который вышел на связь и якобы готов встретиться.
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