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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:111

Сумские баскетболисты проиграли в Николаеве

21-22 января в Николаеве местный «Нико-Баскет» принимал БК «СумДУ» в рамках высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу.

Первый матч развивался под диктовку хозяев. Николаевские баскетболисты с первых минут повели в счёте и оторвались от соперника на 10 очков. Преимущество «Нико-Баскет» чувствовалось как в нападении, так и в защите. Максимальная разница в счёте по ходу матча составляла 14 очков. Игра закончилась со счётом 71:67.

Во втором матче гости из Сум неожиданно повели в счёте и смогли оторваться на 19 очков. Такое положение дел не могло устроить главного тренера «Нико-Баскета», и после его установок перед решающей четвертью команда показала присущую ей быструю и агрессивную игру. К стремительности атак соперники оказались не готовыми. Они стали делать ошибки в нападении, которые тут же наказывались результативным быстрым отрывом, и не смогли противостоять прессингу хозяев по всему полю. Болельщики, собравшиеся на эту игру, стали свидетелями уникальной развязки. Проигрывая за 14 с половиной минут до конца игры 22 очка (31:53) игроки «Нико-Баскет» совершили казалось невозможное. Отыграли и повели в счете 8 очков (75:67).

После этих матчей сумчане с 2 победами в 14 играх занимают последнее место в турнирной таблице группы 1 высшей лиги. Следующие матчи наши баскетболисты проведут в Кропивницком против местного «Золотого века», который идет третьим (11 побед - 3 поражения).

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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