Сумской суд вернул контрабандистам изъятые меха на миллионы

Об этом сообщил на своей странице в фейсбук нардеп от Сум Олег Медуница.
«У нас знову зрада, Микола Клочко.
Пам'ятаєте шуби на мільйони, які були затримані влітку біля пункту пропуску Бачівськ? Так от, сьогодні Ковпаківський районний суд міста Суми своїм рішенням повернув їх власнику, якого розшукували, і який неочікувано об'явився. Прокурорів на засіданні суду не було. Розслідування вели податківці. До їх честі, вони намагалися протистояти рішенню про повернення шуб власнику. Оголошення вироку суду було призначено на 10:00 25 січня. Утім, суддя Бичков тишком-нишком зачитав вирок сьогодні о 8:00. Він погодився з аргументами представників контрабандистів. Пишу знову звернення. Як ці жуліки дістали», - написал нардеп.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области совместно с работниками УСБУ в Сумской области разоблачили канал контрабандной поставки в...
Большую партию женской обуви, которую пытались переправить в Россию, обнаружили 11 декабря пограничники Сумского отряда....
СБУ обнаружила подпольный цех по изготовлению алкоголя из контрабандного российского спирта....
Сегодня утром работниками Сумской таможни ГФС совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области и пограничниками на таможенном посту «Конотоп» было...
В рамках уголовного производства прокуратура устанавливает лиц, причастных к исчезновению дорогостоящего товара....