Сумской суд вернул контрабандистам изъятые меха на миллионы Сегодня, 25 января, Ковпаковский районный суд города Сумы вынес решение, согласно которому вернул владельцу партию меховых изделий, которую в июне прошлого года арестовали налоговики.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбук нардеп от Сум Олег Медуница.

«У нас знову зрада, Микола Клочко.

Пам'ятаєте шуби на мільйони, які були затримані влітку біля пункту пропуску Бачівськ? Так от, сьогодні Ковпаківський районний суд міста Суми своїм рішенням повернув їх власнику, якого розшукували, і який неочікувано об'явився. Прокурорів на засіданні суду не було. Розслідування вели податківці. До їх честі, вони намагалися протистояти рішенню про повернення шуб власнику. Оголошення вироку суду було призначено на 10:00 25 січня. Утім, суддя Бичков тишком-нишком зачитав вирок сьогодні о 8:00. Він погодився з аргументами представників контрабандистів. Пишу знову звернення. Як ці жуліки дістали», - написал нардеп.