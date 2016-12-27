Сумские хоккеистки уступили бориспольчанкам в Коростене

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Сум, Борисполя, Полтавы и хозяйки турнира. Они были разбиты на две группы. По итогам кругового турнир в финальную группу вышли Сборная Сумской области, СДЮШОР «Динамо-2» (Сумы), ДЮСШ «Колосок-1» (Борисполь) и ХК «Политехник» (Коростень).
В решающих матчах бориспильчанки выиграли у обеих сумских команд и, имея победу над «Политехником», получили «золото». Вторыми стали сборницы из Сум, третьими - сумские динамовки.
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