Сумские хоккеистки уступили бориспольчанкам в Коростене 19-23 февраля в Коростене прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-20005 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Сум, Борисполя, Полтавы и хозяйки турнира. Они были разбиты на две группы. По итогам кругового турнир в финальную группу вышли Сборная Сумской области, СДЮШОР «Динамо-2» (Сумы), ДЮСШ «Колосок-1» (Борисполь) и ХК «Политехник» (Коростень).

В решающих матчах бориспильчанки выиграли у обеих сумских команд и, имея победу над «Политехником», получили «золото». Вторыми стали сборницы из Сум, третьими - сумские динамовки.