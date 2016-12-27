Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1339

Сумские хоккеистки уступили бориспольчанкам в Коростене

19-23 февраля в Коростене прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-20005 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Сум, Борисполя, Полтавы и хозяйки турнира. Они были разбиты на две группы. По итогам кругового турнир в финальную группу вышли Сборная Сумской области, СДЮШОР «Динамо-2» (Сумы), ДЮСШ «Колосок-1» (Борисполь) и ХК «Политехник» (Коростень).

В решающих матчах бориспильчанки выиграли у обеих сумских команд и, имея победу над «Политехником», получили «золото». Вторыми стали сборницы из Сум, третьими - сумские динамовки.

Спорт Индорхоккей
view counter

По тематике

17.01.2017 16:25

В Сумах отыграли второй тур индорхоккеистки

11-14 января в Сумах проходил второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин....

В Шостке провели «Рождественские встречи» для юных хоккеистов
12.01.2017 15:49

В Шостке провели «Рождественские встречи» для юных хоккеистов

С 9 по 11 января в Шостке прошёл турнир по индорхоккею «Рождественские встречи 2017»....

11.01.2017 10:23

В Сумах стартовал чемпионат Украины по индорхоккею

Сегодня, 11 января, в Сумах начался второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....

03.01.2017 14:59

Завтра в Сумах стартует международный турнир

4-6 января в Сумах пройдет международный турнир по индорхоккею «Рождественские встречи-2017»....

27.12.2016 15:23

В Шостке стартовал чемпионат Украины по индорхоккею

С 22 по 25 ноября в Шостке проходил 1-й тур чемпионата Украины по индорхоккею....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.