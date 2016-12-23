Сумская биатлонистка стала третьей в Европе Сегодня, 25 января, в Душники-Здруй (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону.

В польском Польша Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Первую медаль в составе сборной Украины завоевала уроженка Сум Анастасия Меркушина, проигравшая на финише только двум россиянкам. Еще одна сумчанка Юлия Жравок была 11-ой. Индивидуальная. Женщины 1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7 2. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8 3. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0 ... 11. Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1 14. Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7