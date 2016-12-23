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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28191

Сумская биатлонистка стала третьей в Европе

Сегодня, 25 января, в Душники-Здруй (Польша) стартовал чемпионат Европы по биатлону.

В польском Польша Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Первую медаль в составе сборной Украины завоевала уроженка Сум Анастасия Меркушина, проигравшая на финише только двум россиянкам. Еще одна сумчанка Юлия Жравок была 11-ой.

Индивидуальная. Женщины

1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7

2.  Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8

3.  Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0

...

11.  Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1

14.  Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7

Спорт Анастасия Меркушина Биатлон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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