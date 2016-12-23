Сумская биатлонистка стала третьей в Европе

В польском Польша Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Первую медаль в составе сборной Украины завоевала уроженка Сум Анастасия Меркушина, проигравшая на финише только двум россиянкам. Еще одна сумчанка Юлия Жравок была 11-ой.
Индивидуальная. Женщины
1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7
2. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8
3. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0
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11. Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1
14. Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7
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