В Сумах патрульные задержали медных дел мастеров Патрульные обнаружили двух мужчин, которые переносили медные провода неизвестного происхождения.

24 января, около 5 часов утра, патрулируя улицу Троицкую, экипаж патрульный заметил двух подозрительных мужчин. Общаясь с блюстителями порядка, граждане существенно нервничали и путались в показаниях. При себе они имели несколько пакетов.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили в пакетах большое количество медных проводов и различные инструменты. Объяснить историю происхождения указанных предметов граждане не смогли. Один из мужчин ранее уже имел проблемы с законом.

Патрульные доставили 34- и 35-летнего граждан в Сумское отделение полиции.