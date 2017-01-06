В Сумах патрульные задержали медных дел мастеров

24 января, около 5 часов утра, патрулируя улицу Троицкую, экипаж патрульный заметил двух подозрительных мужчин. Общаясь с блюстителями порядка, граждане существенно нервничали и путались в показаниях. При себе они имели несколько пакетов.
Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили в пакетах большое количество медных проводов и различные инструменты. Объяснить историю происхождения указанных предметов граждане не смогли. Один из мужчин ранее уже имел проблемы с законом.
Патрульные доставили 34- и 35-летнего граждан в Сумское отделение полиции.
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