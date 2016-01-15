Сумчан приглашают отметить 13-ю годовщину украинской Википедии В понедельник, 30 января, сумчан зовут принять участие во всеукраинском викифлешмобе-2017, посвященном тринадцатой годовщине создания украинской Википедии.

Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке им. Т. Шевченко. Всеукраинский викифлешмоб проводится с целью популяризации украинского контента Википедии и повышения информационной осведомленности граждан Украины.

Те горожане, которые посетят акцию, узнают о том, как создавать и редактировать статьи в украинской Википедии и получат возможность пообщаться с википедистами Киева, Львова, Харькова и других городов Украины.

Начало мероприятия - 12:00.

Напомним, что первый Викифлешмоб был проведен 27 апреля 2014 года, он был посвящен памяти Игоря Костенко, редактора Википедии, погибшего 20 февраля 2014 года во время расстрела активистов Евромайдана по ул. Институтской в Киеве.