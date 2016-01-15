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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41115

Сумчан приглашают отметить 13-ю годовщину украинской Википедии

В понедельник, 30 января, сумчан зовут принять участие во всеукраинском викифлешмобе-2017, посвященном тринадцатой годовщине создания украинской Википедии.

Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке им. Т. Шевченко. Всеукраинский викифлешмоб проводится с целью популяризации украинского контента Википедии и повышения информационной осведомленности граждан Украины.

Те горожане, которые посетят акцию, узнают о том, как создавать и редактировать статьи в украинской Википедии и получат возможность пообщаться с википедистами Киева, Львова, Харькова и других городов Украины.

Начало мероприятия - 12:00.

Напомним, что первый Викифлешмоб был проведен 27 апреля 2014 года, он был посвящен памяти Игоря Костенко, редактора Википедии, погибшего 20 февраля 2014 года во время расстрела активистов Евромайдана по ул. Институтской в Киеве.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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