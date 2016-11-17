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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:09228

На Сумщине среди зимы возобновили сбор кукурузы

Сельскохозяйственные производители Сумской области возобновили уборку кукурузы.

Об этом стало известно по результатам мониторинга, пишет «АПК-Информ»

По словам респондентов, установившиеся в течение последних дней погодные условия на территории региона позволили вывести технику в поля для продолжения уборки зерновой. При этом уточняется, что урожайность убираемой в настоящее время кукурузы в основном варьируется в диапазоне 78-90 ц/га.

Для справки: в 2016 г. кукуруза в Сумской области была убрана на площади 314,4 тыс. га, намолот зерновой составил 2,63 млн т при средней урожайности 83,7 ц/га.

Экономика Кукуруза Сельское хозяйство
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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