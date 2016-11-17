На Сумщине среди зимы возобновили сбор кукурузы

Об этом стало известно по результатам мониторинга, пишет «АПК-Информ».
По словам респондентов, установившиеся в течение последних дней погодные условия на территории региона позволили вывести технику в поля для продолжения уборки зерновой. При этом уточняется, что урожайность убираемой в настоящее время кукурузы в основном варьируется в диапазоне 78-90 ц/га.
Для справки: в 2016 г. кукуруза в Сумской области была убрана на площади 314,4 тыс. га, намолот зерновой составил 2,63 млн т при средней урожайности 83,7 ц/га.
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