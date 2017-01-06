На Сумщине зафиксировали новый вид мошенничества

Мошенники, представляясь или работниками налоговой службы или сотрудниками управления по охране труда, требуют у предпринимателей деньги за неоформленных наемных работников или иные нарушения трудового законодательства.
Начиная с 1 января 2017 года, действующее законодательство стало более строгим к недобросовестным работодателям, поскольку закон усилил ответственность в случае нарушения трудового законодательства.
Фискалы обращают внимание, что контроль за соблюдением законодательства о труде и проведение проверки работодателей по вопросам соблюдения норм трудового законодательства возложены на Управление Гоструда в Сумской области, ГУ ГФС в Сумской области и органы местного самоуправления.
Если к Вам пришли «фейковые» проверяющие, необходимо спросить у них документы, на основании которых проводится проверка, и в случае их отсутствия, сообщить о таких фактах вышеуказанные органы.
Кроме того, не лишним будет сообщить о таких визитах к управлению внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области: (0542) 68-51-99, 68-52-22 или по телефону полиции «102», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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