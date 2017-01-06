Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4147

На Сумщине зафиксировали новый вид мошенничества

ГУ ГФС в Сумской области на днях зафиксировало случаи проведения псевдопроверок субъектов хозяйствования на Сумщине.

Мошенники, представляясь или работниками налоговой службы или сотрудниками управления по охране труда, требуют у предпринимателей деньги за неоформленных наемных работников или иные нарушения трудового законодательства.

Начиная с 1 января 2017 года, действующее законодательство стало более строгим к недобросовестным работодателям, поскольку закон усилил ответственность в случае нарушения трудового законодательства.

Фискалы обращают внимание, что контроль за соблюдением законодательства о труде и проведение проверки работодателей по вопросам соблюдения норм трудового законодательства возложены на Управление Гоструда в Сумской области, ГУ ГФС в Сумской области и органы местного самоуправления.

Если к Вам пришли «фейковые» проверяющие, необходимо спросить у них документы, на основании которых проводится проверка, и в случае их отсутствия, сообщить о таких фактах вышеуказанные органы.

Кроме того, не лишним будет сообщить о таких визитах к управлению внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области: (0542) 68-51-99, 68-52-22 или по телефону полиции «102», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

23.01.2017 13:35

Правоохранители разыскивают псевдополицейских, которые обогатились почти на 8 тысяч

Чтобы помочь избежать несуществующей уголовной ответственности и возместить вымышленные убытки, две жительницы Конотопа и Путивльского района согласились на предложение так...

16.01.2017 08:04

За день мошенники обманули двух жительниц Ромен

Очередными жертвами мошенников стали две жительницы Ромен. Женщины поверили псевдобанкирам, которые под предлогом повышения кредитного лимита, со счетов своих жертв...

12.01.2017 16:29

Сумчанку обманули мошенники с Донбасса

Правоохранители в который раз предостерегают граждан не доверять сомнительным сообщениям о выигрыше автомобиля. Однако, доверчивые граждане продолжают попадать на «крючок»...

12.01.2017 10:14

Киберполиция советует сумчанам быть внимательными, совершая покупки в интернете

Аферисты используют значительный спрос на услуги Интернет-магазинов и аукционов. Они создают фиктивные аккаунты с товаром или услугами и требуют от...

10.01.2017 14:10

Мошенники рассказали сумчанину, что его 5-летний сын попался на сбыте наркоты

Патрульная полиция Сум предупреждает о телефонных мошенниках....

Новости

Ксения Каримова по-прежнему нуждается в помощи
06.01.2017 17:23
На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу
Сегодня 10:43
В течение суток полиция разоблачила трех «любителей» чужих гаджетов
Сегодня 10:16
На Сумщине зафиксировали новый вид мошенничества
Сегодня 09:41
На Сумщине среди зимы возобновили сбор кукурузы
Сегодня 09:09
Сумчан приглашают отметить 13-ю годовщину украинской Википедии
Сегодня 08:41
В Сумах патрульные задержали медных дел мастеров
Сегодня 08:10
Сумчане забросали мэрию обращениями насчет покупки 100-местных автобусов (обновлено)
Вчера 17:57
Сумской суд вернул контрабандистам изъятые меха на миллионы
Вчера 17:55
Прокуратура возобновила дело по вырубке леса на Сумщине
Вчера 17:31
На Сумщине полицейский вымогал взятку у АТОшника
Вчера 17:27
В Сумах состоялся шахматный турнир ко Дню Соборности
Вчера 17:25
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.