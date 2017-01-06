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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1644

В течение суток полиция разоблачила трех «любителей» чужих гаджетов

В отношении трех жителей области полицейские Конотопа и Сум открыли три уголовных производства за кражи двух дорогостоящих мобильных телефонов и планшета. Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал правоохранителям, что совершая покупки в одном из местных супермаркетов заметил пропажу дорогого мобильного телефона. Мужчина был уверен, что заходил в заведение с мобильником.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. Проверив видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом заведении, сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался хорошо известный правоохранителям неоднократно судимый за кражи 33-летний конотопчанин. Оперативники быстро разыскали подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей вины и объяснил, что похитил мобильник, чтобы решить свои материальные проблемы.

В тот же день, вора мобильного телефона в одном из профессионально-техническом училище города вычислил старший инспектор ювенальной превенции ГУНП области. Злоумышленником оказался 18-летний однокурсник пострадавшего. Воспользовавшись тем, что его сверстник оставил незапертой входную дверь в комнату в общежитии, он проник в середину и похитил оставленный на зарядке телефон. Сейчас мобильник уже изъят и планируется его передача владельцу.

Сумским сыщикам удалось разоблачить еще одного ценителя мобильных устройств «по горячим следам». Им оказалась знакомая потерпевшего 28-летняя сумчанка. Молодая женщина, находясь в гостях у 57-летнего хозяина дома в Сумах, увела его компьютерный планшет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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