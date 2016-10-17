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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине обнаружили тайник с патронами к автомату Калашникова

24 января в Великописаревском районе военнослужащие Госпогранслужбы совместно с работниками Национальной полиции обнаружили и изъяли у гражданина Украины патроны к автомату Калашникова.

В ходе реализации заранее полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы информации о возможном незаконном хранении боеприпасов, во дворе одного из частных домов местного жителя в с. Дмитровка, в помещении для хранения сена, совместная межведомственная группа обнаружила тайник с боеприпасами. В полиэтиленовом пакете мужчина хранил 31 патрон к автомату Калашникова, - 7 патронов калибра 7,62 мм и 24 - 5,45 мм.

В Великописаривский отдел полиции направлено сообщение о противоправное деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По факту обнаружения у 37-летнего мужчины боеприпасов компетентными правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные действия, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Патроны
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