На Сумщине обнаружили тайник с патронами к автомату Калашникова

В ходе реализации заранее полученной оперативными сотрудниками Госпогранслужбы информации о возможном незаконном хранении боеприпасов, во дворе одного из частных домов местного жителя в с. Дмитровка, в помещении для хранения сена, совместная межведомственная группа обнаружила тайник с боеприпасами. В полиэтиленовом пакете мужчина хранил 31 патрон к автомату Калашникова, - 7 патронов калибра 7,62 мм и 24 - 5,45 мм.
В Великописаривский отдел полиции направлено сообщение о противоправное деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
По факту обнаружения у 37-летнего мужчины боеприпасов компетентными правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные действия, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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