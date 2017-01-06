На Сумщине полицейский вымогал взятку у АТОшника На Сумщине разоблачили правоохранителя, который требовал 4 тысячи грн от участника АТО.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства оперуполномоченным сектора криминальной полиции Краснопольского отделения ГУ НП в Сумской области неправомерной выгоды от участника антитеррористической операции за содействие в восстановлении утраченного военного билета.

Сегодня, 25 января 2017 года, старшего лейтенанта полиции задержали непосредственно после получения 4 тыс. грн. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении оперуполномоченному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.