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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31125

Прокуратура возобновила дело по вырубке леса на Сумщине

Сегодня, 25 января, на личный прием к прокурору Сумской области Виталию Матвийчуку пришли активисты и журналисты «Стоп коррупции», которые накануне побывали в г. Путивль, где, по их словам, они выявили факты незаконной деятельности по вырубке и обработке ценных пород древесины на территории государственного лесхоза «Агролес».

Речь идет о событиях, произошедших в мае 2016 года. Тогда вдоль автодороги Чорнобровкине - Путивль было вырублено 47 дубов. По данному факту проводилось досудебное расследование, в рамках которого установлено, что вырубка 47 дубов осуществлена на основании протокола заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций райгосадминистрации, поскольку указанные деревья были очень наклонены над дорогой, а потому угрожали жизни людей и мешали проезду автотранспорта. Кроме того, Государственным специализированным лесозащитным предприятием «Харківлісозахист» проведено лесопатологический обследование 47 пней срезанных деревьев. Согласно заключению специалиста, срезанные деревья были аварийными, поскольку имеют признаки стволовой гнили, заражены инфекционными заболеваниями, повреждены морозобоями и пожарами.

Уголовное производство по факту незаконной порубки деревьев было закрыто. Именно этот факт возмущал общественных активистов, в частности они поставили под сомнение результаты проведенной экспертизы. Виталий Матвийчук, выслушав доводы присутствующих, принял решение о возобновлении закрытого уголовного производства, подписав соответствующее постановление. В то же время, решено провести повторную экспертизу пней срезанных деревьев в другом экспертном учреждении.

Вместе с тем, глава ведомства сообщил заявителям, что 24 января 2017 года Путивльским отделением Конотопской местной прокуратуры на основании их заявления начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением сельским головой, который обратился к главе райгосадминистрации с предложением содействовать в осуществлении поруба указанных деревьев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вырубка леса
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