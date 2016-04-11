Сумчане забросали мэрию обращениями насчет покупки 100-местных автобусов (обновлено)

«Все прошло отлично! Флеш-моб состоялся. Сумчане в течение получаса подали 50 заявлений с требованием закупки 20 больших 100% низкопольных автобусов, вместимостью 100+ пассажиров.
Еще несколько десятков бланков были взяты для дальнейшей подачи.
Для некоторых скептиков отмечу, специально уточнял, в Украине можно купить такие автобусы, как на дизеле, так и на природном газе. Вопрос в желании власти выводить большой комфортный транспорт на улицы Сум. Ведь он не только улучшает качество перевозок, но может заменить сразу 4 «Руты»!
Хочу поблагодарить всех неравнодушных сумчан за поддержку комфортного транспорта.
Это первая акция. Далі буде, пока в городе не появится качественная серьезная альтернатива раздолбанным «Рутам», - написал эксперт по транспорту Александр Мироненко в фейсбуке.
Cумчане провели акцию и подали заявления с требованием немедленно подготовить проекты решений и объявить тендер на закупку больших автобусов
За первые пол часа акции было подано около пятидесяти заявлений
Один из организаторов акции Александр Мироненко
Организаторы помогали пришедшим с оформлением заявлений
Фото Олега Демьяненко
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