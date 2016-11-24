На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу

Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Александрия и российским Гуево задержал гражданина Азербайджана, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением Краснопольского районного суда на 30-летнего иностранца наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн, а также принято решение о принудительном возвращении его за пределы территории Украины.
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