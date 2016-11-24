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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4327

На Сумщине пограничники задержали азербайджанца, который пытался незаконно пересечь границу

25 января в Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержали гражданина Азербайджана.

Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Александрия и российским Гуево задержал гражданина Азербайджана, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением Краснопольского районного суда на 30-летнего иностранца наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн, а также принято решение о принудительном возвращении его за пределы территории Украины.

Право Нелегалы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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