В Сумах на копов бросаются с шилом Патрульные задержали мужчину, который бросился на них с шилом.

24 января, около 13 часов, экипаж патрульных получил сообщение о семейной ссоре на улице Курортной. На месте происшествия к стражам порядка обратилась 78-летняя женщина, которая объяснила, что ее сын нанес ей телесные повреждения.

55-летний мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения, все время выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания патрульных. Инспекторы сообщили правонарушителю, что в дальнейшем он будет доставлен в Сумское отделение полиции для допроса со следователем.

В ходе опроса потерпевшей матери мужчина достал из кармана шило и, встав с кровати со словами «Вот видишь», пошел в направлении одного из полицейских. Требование прекратить свои действия и положить шило гражданин игнорировал.

Учитывая состояние человека и опасность, которая могла бы поступать от его дальнейших действий, инспектор был вынужден применить баллончик со слезоточивым газом.

В дальнейшем нападавший был задержан. Как выяснилось, ранее он неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических веществ, хулиганство, мошенничество, грабеж, разбой, кражи и другие.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, до приезда которой гражданин неоднократно угрожал инспекторам расправой.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Продолжается следствие.