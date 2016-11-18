Пограничники остановили сумчанина, который на санях вез мясо в Россию Украинца, которые пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники на Сумщине.

Нашего соотечественника, который пытался переместить мясо в соседнюю страну на санях, военнослужащие отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали по информации участкового инспектора пограничной службы. Нарушителя остановили на направлении н.п. Золотаревка, в 5 метрах от границы.

На задержанных составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП, дело направлено в суд. Товар будет передано в ГФС, сообщает госпогранслужба.