Пограничники остановили сумчанина, который на санях вез мясо в Россию

Нашего соотечественника, который пытался переместить мясо в соседнюю страну на санях, военнослужащие отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали по информации участкового инспектора пограничной службы. Нарушителя остановили на направлении н.п. Золотаревка, в 5 метрах от границы.
На задержанных составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП, дело направлено в суд. Товар будет передано в ГФС, сообщает госпогранслужба.
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