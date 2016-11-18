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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4797

Пограничники остановили сумчанина, который на санях вез мясо в Россию

Украинца, которые пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники на Сумщине.

Нашего соотечественника, который пытался переместить мясо в соседнюю страну на санях, военнослужащие отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали по информации участкового инспектора пограничной службы. Нарушителя остановили на направлении н.п. Золотаревка, в 5 метрах от границы.

На задержанных составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП, дело направлено в суд. Товар будет передано в ГФС, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда Мясо
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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