Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14313

В Сумах стартует чемпионат Украины по футзалу среди ветеранов (трансляция)

С 26 по 28 января в Сумах пройдёт первый тур чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории «40+».

Игры пройдут в манеже СумГУ. Вход свободный.

Расписания первого дня турнира

14:00 «Южноукраинск» (Южноукраинск) — «Союз» (Донецкая область)

14:50 «ТВД» (Львов) — «U-40» (Южноукраинск)

15:40 Открытие турнира

16:00 «АРПИ» (Запорожье) — «Южноукраинск»

16:50 «Динамо» (Сумы) — «Глория» (Одесса)

17:40 «Чорное море» (Одесса) — «Володимирівка» (Волынская область)

В пятницу и субботу игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ.

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Спорт Футзал
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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