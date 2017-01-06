В Сумах стартует чемпионат Украины по футзалу среди ветеранов (трансляция) С 26 по 28 января в Сумах пройдёт первый тур чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории «40+».

Игры пройдут в манеже СумГУ. Вход свободный. Расписания первого дня турнира 14:00 «Южноукраинск» (Южноукраинск) — «Союз» (Донецкая область) 14:50 «ТВД» (Львов) — «U-40» (Южноукраинск) 15:40 Открытие турнира 16:00 «АРПИ» (Запорожье) — «Южноукраинск» 16:50 «Динамо» (Сумы) — «Глория» (Одесса) 17:40 «Чорное море» (Одесса) — «Володимирівка» (Волынская область) В пятницу и субботу игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ.