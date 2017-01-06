В Сумах стартует чемпионат Украины по футзалу среди ветеранов (трансляция)

Игры пройдут в манеже СумГУ. Вход свободный.
Расписания первого дня турнира
14:00 «Южноукраинск» (Южноукраинск) — «Союз» (Донецкая область)
14:50 «ТВД» (Львов) — «U-40» (Южноукраинск)
15:40 Открытие турнира
16:00 «АРПИ» (Запорожье) — «Южноукраинск»
16:50 «Динамо» (Сумы) — «Глория» (Одесса)
17:40 «Чорное море» (Одесса) — «Володимирівка» (Волынская область)
В пятницу и субботу игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ.
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