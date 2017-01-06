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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00267

На Сумщине земельный конфликт решали при помощи оружия

Во время земельного конфликта в качестве аргумента в свою пользу 55-летний мужчина предъявил своему соседу обрез винтовки «Мосина». Полицейские изъяли у него незаконное оружие и возбудили по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Полицейские Серединобудского отделения полиции получили информацию от жителя одного из сел района, что его 55-летний сосед хранит у себя дома обрез винтовки. Заявитель рассказал правоохранителям, что этот односельчанин угрожал применить данное оружие в отношении его домашней скотины, которая время от времени заходиал на соседскую часть огорода.

В ходе санкционированного обыска информация заявителя подтвердилась. Правоохранители обнаружили в доме пожилого мужчины обрез винтовки системы «Мосина» и один патрон калибра 7,62мм. Владелец незаконного оружия рассказал полицейским, что нашел обрез в лесу за селом в начале декабря прошлого года и решил продемонстрировать находку своему соседу, чтобы тот следил за своими домашними животными, которые постоянно заходили на его часть огорода.

Обрез и патрон изъяли и направили на судебно-баллистическую экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство. Сейчас владельцу незаконного оружия грозит уголовная ответственность согласно норм действующего законодательства.

Полиция в очередной раз напоминает жителям области о необходимости безотлагательно выдать незаконно хранимое оружие, боеприпасы и взрывчатые средства, не дожидаясь наступления отягчающих последствий. Только добровольная сдача таких вещей освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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