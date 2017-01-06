На Сумщине земельный конфликт решали при помощи оружия

Полицейские Серединобудского отделения полиции получили информацию от жителя одного из сел района, что его 55-летний сосед хранит у себя дома обрез винтовки. Заявитель рассказал правоохранителям, что этот односельчанин угрожал применить данное оружие в отношении его домашней скотины, которая время от времени заходиал на соседскую часть огорода.
В ходе санкционированного обыска информация заявителя подтвердилась. Правоохранители обнаружили в доме пожилого мужчины обрез винтовки системы «Мосина» и один патрон калибра 7,62мм. Владелец незаконного оружия рассказал полицейским, что нашел обрез в лесу за селом в начале декабря прошлого года и решил продемонстрировать находку своему соседу, чтобы тот следил за своими домашними животными, которые постоянно заходили на его часть огорода.
Обрез и патрон изъяли и направили на судебно-баллистическую экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство. Сейчас владельцу незаконного оружия грозит уголовная ответственность согласно норм действующего законодательства.
Полиция в очередной раз напоминает жителям области о необходимости безотлагательно выдать незаконно хранимое оружие, боеприпасы и взрывчатые средства, не дожидаясь наступления отягчающих последствий. Только добровольная сдача таких вещей освобождает от уголовной ответственности, согласно ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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